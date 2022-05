Serie C playoff: Catanzaro batte il Monopoli e passa in semifinale

In semifinale il Catanzaro affronterà la vincente di Padova-Juventus U23

Il Catanzaro bissa il successo del match di andata dei quarti playoff di C e al Ceravolo ha superato il Monopoli col punteggio di 1-0. Match winner nel primo tempo Biasci. I giallorossi in semifinale affronteranno la vincente di Padova-Juventus Under 23. Il Monopoli esce a testa alta visto che ha eliminato la Virtus Francavilla e poi il Cesena, e si è arreso solamente a una delle grandissime favorite per la promozione in B.