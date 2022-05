Serie C playoff: Catanzaro e Padova finisce a reti bianche

Match equilibrato a Catanzaro e adesso tutto rinviato per l'accesso alla finale alla gara di ritorno del 29 maggio

La prima semifinale di andata playoff di Serie C tra il Catanzaro e il Padova si è chiusa senza reti. Allo stadio "Nicola Ceravolo" sia i calabresi che i veneti hanno cercato la via del gol ma senza riuscirvi. Le difese hanno avuto il sopravvento contro gli attacchi ed è stato inevitabile lo 0-0 anche se il Catanzaro ha cercato maggiormente di sfondare sfruttando la profondità. Decisivo in alcune circostanze il portiere biancoscudato Donnarumma. In un paio di circostanze il Padova è ripartito ma mai pericolosamente. Squadre stanche nella parte finale del match visto che i protagonisti non si sono risparmiati. Adesso bisognerà ritrovare la condizione fisica e mentale in tutta fretta visto che la partita di ritorno della semifinale si disputerà domenica 29 maggio sempre alle ore 19 allo stadio Euganeo con il Padova che avrà un leggero vantaggio dopo il pari di oggi.