Serie C playoff: clamoroso crollo della Reggiana e la Feralpisalò va in semifinale

Incredibile eliminazione della Reggiana che ha disputato un grande campionato

Nell'anticipo di stasera giocato al Mapei di Reggio Emilia (dovuto al fatto che domenica nello stesso stadio si gioca Sassuolo-Milan) gara valida per il match di ritorno dei playoff di Serie C, a sorpresa si è qualificato alla semifinale la Feralpisalò che ha battuto la Reggiana col punteggio di 2-1. Doppietta di Miracoli in 120 secondi nel primo tempo che ha steso i padroni di casa. Emiliani storditi che hanno faticato a riprendere in mano il match. Una reazione che non c'è stata e la squadra ha perso l'equilibrio.

Nella ripresa spinta della Reggiana che ha trovato il gol al 48' con Zamparo. Un secondo tempo in attacco per gli uomini di Aimo Diana ma senza reti. Davanti a quasi 7 mila spettatori la Reggiana esce di scena dalla corsa alla promozione di B in modo sorprendente visto il ruolino di marcia interno (15 successi in 19 gare, gli ultimi sei consecutivi) e la spinta dei tifosi. Fa festa la Feralpisalò che dopo aver conquistato il match di andata ha vinto anche al Mapei Domani ci sono le altre sfide e il record di pubblico sicuramente lo fa Palermo, che dopo i 32mila del turno precedente stavolta dovrebbe andare al tutto esaurito (33mila): ieri era stata superata quota 31mila, ma sono stati messi in vendita altri biglietti in posti a visibilità ridotta. A Catanzaro invece è stata già superata quota 9mila biglietti, mentre a Padova ieri sera si era arrivati a quasi 3.500.