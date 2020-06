Serie C, playoff e playout gara secca a luglio. La Sicula Leonzio ai playout

Lunedì prossimo il Consiglio federale darà lo star bene alla disputa in Serie C di playoff e playout. Secondo indiscrezioni raccolte da Itasportpress.it, le prime in classifica dei tre gironi saranno promosse in B (Monza, Vicenza e Reggina), le ultime dei tre raggruppamenti saranno retrocesse (Fano, Gozzano e Rieti) con cristallizzazione delle classifiche. Non si faranno le partite di andata e ritorno ma verdetto in soli 90′ più eventuali supplementari in caso di pareggio con la miglior classificata che passerà il turno al termine dei 120′. Nel Girone C la Sicula Leonzio nonostante i 9 punti di vantaggio sulla terzultima, disputerà ugualmente lo spareggio con il Bisceglie mentre nell’altra sfida il Picerno ospiterà il Rende. Di queste quattro formazioni, una sola otterrà il lasciapassare per la permanenza in C. Playoff e playout dovrebbero giocarsi la prima settimana di luglio visto che prima si disputerà la finale di Coppa Italia di Serie C sempre in gara secca e in campo neutro tra Juventus U23 e Ternana.