Serie C, playoff: Foggia di Zeman passa ad Avellino. Risultati e qualificate

L'otto maggio scatterà la fase nazionale

Si sono giocate stasera le partite del secondo turno playoff di Serie C. Sorpresa ad Avellino con il Foggia di Zeman che ha vinto 2-1 passando il turno. Impresa del tecnico 75enne che non finisce di stupire con il suo 4-3-3. Altra sorpresa la vittoria della Juventus U23 a Vercelli. Soffre ma passa il Pescara che pareggia in casa 2-2 col Gubbio.