Serie C playoff: Foggia e Pescara fuori, al secondo turno Palermo e Juve23

Le gare del secondo turno di andata si disputeranno il 17 maggio

Si sono disputate questa sera le gare di ritorno dei playoff di Serie C. Non sono mancate le sorprese con l'estromissione di Foggia e Pescara che sono state battute da Entella e Feralpisalò, Il Palermo accede al secondo turno nazionale nonostante il pareggio in casa contro la Triestina dopo la vittoria del Nereo Rocco per 2-0. Nel secondo turno nazionale entrano in gioco le seconde del campionato Reggiana, Padova e Catanzaro. Domani i sorteggi.