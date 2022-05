Serie C, playoff gare di andata: risultati e marcatori

Vince il Foggia in casa e il Cesena a Monopoli poi tre pareggi

E' iniziata oggi la fase nazionale dei playoff che dovranno determinare la quarta promozione in B. Dopo la vittoria del Palermo a Trieste, si sono giocate le altre partite di andata. Giovedì ci saranno le sfide di ritorno (senza supplementari): in caso di parità passa la squadra meglio classificata (ossia quella che gioca il ritorno in casa).