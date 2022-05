Serie C playoff: il Palermo batte l’Entella e il Catanzaro passa a Monopoli

Gare di ritorno venerdì 20 e sabato 21 maggio

Si sono giocate questa sera le partite del secondo turno playoff di Serie C della fase nazionale. Dopo il lungo riposo, sono entrate in scena le tre seconde Padova, Reggiana e Catanzaro, teste di serie come il Palermo. Sono loro le favorite per la promozione. Stasera nelle gare di andata successi esterni del Palermo a Chiavari contro l'Entella e del Catanzaro a Monopoli. Nelle altre due gare successo della Feralpisalò contro la Reggiana e del Padova sul terreno della Juventus U23.