Serie C playoff: Padova perde con la Juventus U23 ma va in semifinale col Catanzaro

Qualificazione sofferta per il Padova che adesso affronterà il Catanzaro

Il Padova è semifinalista playoff di Serie C. La squadra veneta ha perso stasera in casa contro la Juventus U23 per 1-0 ma aveva vinto con lo stesso punteggio il match di andata e a premiare la squadra di Massimo Oddo è il miglior piazzamento in classifica nella regular season. Il gol del vantaggio bianconero è stato siglato nel primo tempo Barranechea. Partita che la Juventus ha giocato bene e nella ripresa ha sfiorato in due circostanze il raddoppio. Padova non molto attento stasera davanti ai propri tifosi ma alla fine pur con tanta sofferenza ha portato a casa la qualificazione alla semifinale contro il Catanzaro, andata in Calabria.