Serie C playoff: Palermo affonda la Feralpisalò e ipoteca la finale

Match di ritorno si giocherà al Barbera domenica 29 maggio alle 20.30

Il Palermo conferma di essere micidiale in trasferta in questi spareggi promozione. Stasera allo stadio Turina, i rosanero hanno vinto col punteggio di 3-0 il match di andata della semifinale playoff di Serie C contro la Feralpisalò con i gol di Brunori e Floriano nel primo tempo e di Soleri nella ripresa. Miracoli ha fallito un rigore ad inizio secondo tempo. Il popolo rosanero salito in massa al Nord d’Italia per far sentire il proprio sostegno alla squadra di Baldini si è entusiasmato per la preziosa vittoria che proietta il Palermo virtualmente in finale visto che sarà durissima al Barbera davanti a 35 mila tifosi siciliani per la squadra di Stefano Vecchi. La compagine del lago di Garda ha subito per quasi un’ora la maggiore intensità in campo dei rosanero che hanno punto in ogni occasione che si sono costruiti. Straordinaria serata del bomber Brunori autore di un grande gol. Bravo anche il tecnico Silvio Baldini capace di far muovere i suoi con buone geometrie e azzeccare i cambi.