Serie C playoff: Palermo in finale, battuta anche in casa la Feralpisalò

I rosanero giocheranno il match di andata della finale a Padova

Il Palermo come da pronostico accede in finale playoff di Serie C dove affronterà il Padova. I rosanero dopo il 3-0 nel match di andata hanno battuto al Barbera la Feralpisalò col punteggio di 1-0. Gol di Brunori al 45'. Rosanero in controllo del match per lunghi tratti, hanno solo badato a non alzare il ritmo pensando alla finale che si giocherà il 5 giugno quella di andata a Padova poi il 12 quella di ritorno al Barbera.