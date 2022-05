Serie C playoff: pazzo Palermo va sotto 0-2 poi riprende l’Entella e va in semifinale

Partita ricca di emozioni al Barbera con i rosanero che hanno rischiato tantissimo

Emozioni a non finire allo stadio Barbera nel match di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C. Il Palermo che aveva vinto a Chiavari 2-1, ha pareggiato 2-2 in casa ma rischiando tantissimo contro una Entella pimpante che a metà ripresa conduceva per 2-0. Dopo un primo senza gol al Barbera, nella ripresa le squadre hanno trovato la via della rete in quattro circostanze. La squadra ligure si è portata in vantaggio con Merkaj prima e poi Karic ha raddoppiato sfruttando una deviazione nella propria porta del difensore Marconi. Il Palermo ha avuto una reazione d'orgoglio spinto dai 30 mila del Barbera. La squadra di Chiavari ha vacillato e il Palermo ha riequilibrato il match in sei minuti: prima con un tiro forte all'angolino di Soleri e poi con una stoccata di Fella. Il punteggio non è più cambiato e le squadre abbastanza provate hanno chiuso sul 2-2. Adesso il Palermo affronterà la Feralpisalò nella semifinale playoff di Serie C.