Serie C, playoff visibili su Eleven Sport gratis per chi aveva abbonamento prima dello stop

Eleven Sport comunica che per quanto riguarda gli abbonamenti alla piattaforma in vista dei playoff, si potrà vedere le partite senza pagare nulla ma solo per chi era già abbonato. Questo il comunicato ufficiale:

“Coloro che erano abbonati al momento dell’interruzione del campionato potranno usufruire del proprio abbonamento senza ulteriori spese. Durante il periodo di lockdown infatti, come annunciato, Eleven Sports ha congelato gli abbonamenti che ora riprenderanno a decorrere con la rimanenza dei giorni a cui gli utenti avevano diritto.

Dopo la scadenza di questo periodo gli abbonamenti si rinnoveranno automaticamente al prezzo di 4,99€ (salvo disdetta che potrà essere effettuata in ogni momento accedendo al proprio profilo personale sul sito www.elevensports.it)”