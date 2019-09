Serie C: poker Pianese alla Giana Erminio, vincono Bari e Ternana

La Serie C non si ferma e regala emozioni e colpi di scena. Tre le gare andate in scena nel Girone A dalle 15. La Pianese demolisce a domicilio la Giana Erminio con un rotondo 4-0. Pioggia di gol tra Pontedera ed Olbia con i padroni di casa che si impongono per 3-2 dopo un match incerto fino alla fine. Pari tra Pro Patria e Pergolettese che non vanno oltre l’1-1. Nel Gruppo B, solo successi esterni: Feralpi Salò e Cesena passano in trasferta contro Fermana e Virtus Verona, rispettivamente per 1-0 e 2-0. Equilibrio tra Arzignano e Gubbio: finisce 1-1. Nel Girone C, invece, le big rispettano i pronostici. Bari e Ternana vincono entrambe per 2-1 rispettivamente contro Rieti e Rende. La Reggina domina sul Bisceglie con un netto 3-0. Il Catanzaro vince sul Monopoli 1-0, mentre due gare si concludono in parità: Cavese-Vibonese finisce 1-1, Siculo Leonzio-Paganese termina 2-2.