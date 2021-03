Serie C, Porcino affonda la Cavese: Catanzaro scavalca il Bari ed è terzo

Il Catanzaro con il minimo sforzo batte la Cavese e balza al terzo posto in classifica di Serie C Girone C. Ai giallorossi, nella gara di recupero del campionato, basta un gol di Porcino al 23′ per piegare i campani sul proprio terreno di gioco. La Cavese incassa la sesta sconfitta consecutiva e allunga il periodo senza sorrisi. Il Catanzaro ha sofferto solo nel finale con la Cavese che ha cercato di reagire dopo lo svantaggio ma senza riuscire a trovare il pareggio. Calabresi che raggiungono la terza posizione con 54 punti, uno in più del Bari. La Cavese resta in fondo alla classifica con 16 punti e sabato prossimo giocherà ancora in casa contro il Catania.