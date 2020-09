Serie C prima giornata, streaming oscurati su Eleven Sports: l’azienda rimedia dopo rabbia utenti

Una prima giornata di Serie C indimenticabile per gli appassionati che avevano deciso di seguire le gare in streaming. Non tanto per lo spettacolo visto in campo, piuttosto per quello… non visto. Un disservizio di Eleven Sports, la piattaforma che trasmette in diretta streaming le partite del campionato di Lega Pro 2020-21, ha causato diversi problemi agli utenti abbonati che non hanno potuto vedere gran parte delle varie sfide di domenica pomeriggio.

Serie C: problemi streaming Eleven Sports

Il primo turno di campionato di Serie C di questa stagione ha visto i tanti utenti abbonati alla nota piattaforma Eleven Sports rimanere delusi e arrabbiati. Infatti, a causa di un disservizio, le gare di domenica pomeriggio non sono state visionate nella loro interezza da parte di chi aveva pagato l’abbonamento. Il motivo, come ha poi spiegato la stessa piattaforma, è stato dovuto a Banca Sella, il provider attraverso cui Eleven Sports gestisce il sistema di pagamento online che è andato letteralmente in tilt oscurando il segnale.

Anche grazie all’intervento del Codacons, Eleven Sports ha subito annunciato di porre rimedio al disservizio allungato di una settimana l’abbonamento in modo da non vedere spesi a vuoto i soldi investiti: “Siamo consapevoli del disservizio riscontrato il 27 settembre in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2020/21 e ci scusiamo dell’accaduto. Purtroppo un down della piattaforma di Banca Sella, il provider attraverso cui Eleven Sports gestisce il sistema di pagamento online, ha congestionato il sito www.elevensports.it con decine di migliaia di chiamate simultanee ai server, precludendo la visione del primo tempo delle partite iniziate alle 17.30”, si legge nel comunicato.

E ancora: “Per scusarci dell’inconveniente abbiamo deciso di estendere il tuo abbonamento mensile di ulteriori sette giorni in modo da consentirti di fruire senza ulteriori esborsi di una giornata di campionato. Ci teniamo a informarti che stiamo già lavorando a nuove soluzioni per l’integrazione di nuovi metodi di pagamento sulla piattaforma. Con i nuovi aggiornamenti a cui stiamo lavorando e che rilasceremo a breve contiamo di non vivere più episodi come questo”.

Queste le parole del comunicato di Eleven Sports. Una bella notizia per tutti gli appassionati che potranno dunque godere ancora dello spettacolo della Serie C in streaming.

