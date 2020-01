Serie C, prima sconfitta stagionale della Reggina travolta dalla Cavese

Nell’anticipo della 21esima giornata di Serie C Girone C, prima sconfitta stagionale della Reggina. Al Romeo Menti di Castellammare la Cavese si impone per tre reti a zero. I granata hanno un vantaggio di 10 punti sul Bari che però giocherà domani e potrebbe ridurre a sette in caso di vittoria il distacco dai calabresi. Nelle altre gare giocate oggi, successo esterno del Picerno sul campo del Rieti col punteggio di 1-0.

Di seguito il tabellino della gara della Reggina:

SERIE C GIRONE C, 21ª GIORNATA

CAVESE-REGGINA 3-0

Marcatori: 11′ Matera, 52′ rig. Di Roberto, 57′ Spaltro.

Cavese (4-4-1-1): Kucich (16′ D’Andrea); Matino (79′ Marzupio), Rocchi, Marzorati, Polito; Spaltro, Matera, Castagna (69′ Bulevardi), Russotto; Sainz-Maza (79′ De Rosa); Di Roberto (69′ Favasuli). A disposizione: Nunziata, D’Ignazio, Galfano, De Luca, Mirante. Allenatore: Campilongo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando (60′ Sarao), Bianchi (67′ Sounas), De Rose, Bresciani (46′ Liotti); Rivas (46′ Bellomo); Corazza, Reginaldo (46′ Denis). A disposizione: Farroni, Blondett, Gasparetto, Paolucci, Rubin, Mastour, Nielsen. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (Marco Carrelli di Campobasso e Veronica Vettorel di Latina).

Note – Ammoniti: Polito (C), De Rosa (C), Loiacono (R), Bertoncini (R), Bellomo (R). Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 3’pt; 4’st.