Serie C, primi verdetti a 90′ dalla fine. Risultati e classifica

Nel Girone A promosso il Como e domenica quasi sicuramente toccherà al Perugia che raggiunge la Ternana

Primi verdetti in Serie C. Nel girone A promosso in B il Como che ha battuto l'Alessandria 2-1, mentre nel girone B successo importante del Perugia contro il Metalica per 2-0. Ha vinto anche il Padova per 1-0 a Carpi ma a 90' dalla fine in B diretta andrebbero gli umbri visto che le due squadre potrebbero chiudere a pari punti e avrebbe la meglio la squadra di mister Fabio Caserta. Umbria che festeggerebbe la seconda promossa in B dopo la Ternana nel girone meridionale. Proprio nel Girone C altri verdetti arrivati con le gare della 37esima giornata: la Cavese retrocede matematicamente in Serie D, mentre si salvano Turris e Vibonese. Il Catanzaro aggancia l'Avellino al secondo posto.