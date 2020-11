Serie C, primo sorriso del Palermo: Saraniti e Floriano affondano la Juve Stabia

Il Palermo dopo i due ottimi pareggi contro Catanzaro e Catania si è imposto a Castellammare contro la Juve Stabia con il punteggio di 2-1 nel match della decima giornata di Serie C. Per i rosanero gol di Saraniti nel primo tempo e Floriano nella ripresa. Per i padroni di casa Mastalli su rigore al 95′. Primo successo in campionato per la squadra di mister Boscaglia che ha giocato una buona partita al Menti. Per la Juve Stabia è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro il Bari. Palermo che mette in cascina il sesto punto di questo stranissimo campionato mentre la squadra campana resta settima con 13 punti.