Serie C, Pro Patria e Trento fermano Sudtirol e Padova. Risultati e classifiche dei tre gironi

Nel Girone B successo di Reggiana e Modena

Dopo le gare del Girone C disputate ieri, oggi si è completato con le partite del girone A e B il 28esimo turno di Serie C. Non cambiano le distanze tra le capoliste nei gruppi A e B: il Sudtirol non va oltre lo 0-0 in casa contro la Pro Patria ma il Padova non ne approfitta a causa del 2-2 di Trento e resta così a -8. Reggiana e Modena vincono, rispettivamente contro Grosseto e Viterbese, e sono ancora in vetta alla pari. Nel gruppo C fa rumore la caduta del Bari al San Nicola contro il Campobasso: sorride il Catanzaro, al sesto successo consecutivo (0-1 a Taranto) e ora a -4 dai biancorossi. Lunedì sera alle 21 c'è Virtus Entella-Siena.