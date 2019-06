Serie C, riammissioni e ripescaggi: sperano in 8

Il Palermo sembra ormai spacciato dopo il caos fideiussione. Il club rosanero ripartirà dalla Serie D e a beneficiare del posto che lasceranno i siciliani sarà il Venezia. Con la riammissione in B dei lagunari, salirebbero a 6 le caselle lasciate libere in C dalle tre società che non hanno presentato alcuna domanda (Albissola, Lucchese, Siracusa) e dalle due che l’hanno presentata incompleta (Arzachena) e gravemente deficitaria (Foggia). Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero riempite con 4 riammissioni (Virtus Verona, Fano, Bisceglie, Paganese) e 2 ripescaggi in un gruppetto che comprende Cerignola, Modena, Pro Sesto e Taranto (il Mantova ha già rinunciato).