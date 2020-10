Serie C, rinviata Catanzaro-Palermo

La Lega Pro ha comunicato il rinvio del match della 7.ma giornata di Serie C Catanzaro-Palermo al 4 novembre a causa del Covid che ha colpito 10 tesserati rosanero. Questo il dispositivo: Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga posticipata, sentite le società, a MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30.