Serie C, rinviata Fano-Imolese

Ufficiale il rinvio del match

Con un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha annunciato il rinvio della partita A.J. Fano-Imolese, valida per i play-out del Girone B di Serie C. La gara, in programma inizialmente oggi alle 17, è rinviata a data da destinarsi per un cluster di Covid-19 nel gruppo squadra del Fano.