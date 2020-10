Serie C, risultati dei Gironi A, B e C

Questi i risultati della settima giornata nei tre gironi di Serie C:

Serie C girone A

Olbia-Pro Vercelli 0-0

Grosseto-Albinoleffe 1-1 (st 55′ Mancone, 59′ Galligani)

Pistoiese-Pro Sesto 1-2 (pt 1′ Pecorini; st 69′ Gualdi, 92′ Gucci)

Renate-Livorno 0-2 (st 55′ Marsura, 81 Murilo)

Giana-Como 2-1 (pt 15′ Gabrielloni; st 51′ Finardi, 91′ Perna)

Lecco-Piacenza 2-4 (pt 22′ Gonzi, 40′ Corradi; st 52′ Ghisleni, 58′ Corradi, 82′ Mastroianni, 94′ Purro)

Pergolettese-Pro Patria 1-2 (pt 11′ Fietta 39′ Parker; st 56′ Andreoli)

Lucchese-Juventus Under 23 0-1 (pt 45′ Solcia aut.)

Alessandria-Pontedera 2-0 (pt 36′ Corazza; st 50′ Arrighini)

Novara-Carrarese 1-1 (pt 18′ Bove, 76′ Murolo)

Serie C girone B

Carpi-Cesena 2-0 (pt 20′ Giovannini; st 85’ Marcellusi)

Fano-Mantova 1-2 (pt 3′ Di Molfetta, 26′ Bianchi; st 90′ Paolini)

FeralpiSalò-Ravenna 3-0 (pt 18′ Ceccarelli, 28′ Morosini; st 49′ Scarsella)

Sambenedettese-Modena 0-2 (st 68′ Spagnoli, 84′ Muroni)

Triestina-Virtus Verona 1-1 (pt 17′ Litteri; st 81′ Zecchinato)

Imolese-Fermana 0-1 (st 50′ Boateng)

Matelica-Arezzo 2-2 (pt 14′ Volpicelli, 24′ Cason; st 48′ Bortoletti, 57′ Cutolo)

Padova-Sudtirol 2-0 (pt 8′, 32′ Nicastro)

Perugia-Vis Pesaro 2-1 (st 51′ Murano, 76′ Dragomir; 84′ Stramaccioni)

Gubbio-Legnago 0-0

LA CLASSIFICA – Padova 14, Sudtirol 14, Triestina 13, FeralpiSalò 13, Modena 13, Carpi 13, Perugia 13, Mantova 12, Sambenedettese 11, Imolese 11, Matelica 11, Legnago Salus 10, Cesena 10, Virtus Verona 8, Fermana 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Gubbio 3, AJ Fano 3, Arezzo 2.“

Serie C girone C

Virtus Francavilla 1-2 Potenza (pt 29′ Cianci; st 56′ Nunzella, 62′ Mastropietro)

Cavese 0-1 Monopoli (pt 32′ Giorno)

Avellino 3-1 Casertana (pt 14′ Icardi, 29′ Maniero; st 59′ Maniero, 88′ Adamo)

Ternana 2-0 Foggia (pt 21′ Partipilo; st 69′ Falletti)

Turris-Paganese 0-3 (pt 10′ Diop, 20′ Sbampato; st 83′ Bonavolontà)

Vibonese-Viterbese 2-2 (pt 2′ Rossi, 34′ Statella, 45′ Tounkara; st 74′ Plescia)

lunedì 26 ore 21:00

Bari-Catania

Catanzaro-Palermo rinviata

Riposa: Bisceglie

CLASSIFICA: Ternana 15; Teramo 14; Avellino 13; Bari 11; Juve Stabia e Turris 10; Vibonese 9; Catanzaro e Monopoli 8; Bisceglie 7; Catania, Viterbese e Paganese 6; Virtus Francavilla e Potenza 5; Casertana e Foggia 3; Palermo e Cavese 1.

* Catania 4 punti di penalizzazione

** Bisceglie e Palermo 3 gare in meno.

*** Bari, Catania, Avellino, Bisceglie, Foggia, Turris, Catanzaro e Casertana 2 gare in meno.

**** Teramo, Potenza, Monopoli, Vibonese e Cavese 1 gara in meno.