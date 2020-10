Serie C, risultati delle partite del turno infrasettimanale. Palermo verso il terzo stop

Turno infrasettimanale in Serie C con tanti problemi causati dal Covid che ha costretto al rinvio la partita Palermo-Turris. Tra l’altro difficilmente i rosanero potranno scendere in campo contro il Catanzaro nel prossimo turno visto che sono ben 10 i casi di positività. Una situazione difficile da decifrare e che si evolverà con il passare dei giorni. La dirigenza rosa, nelle prossime ore, comincerà a studiare le carte per capire come muoversi.

Questi i risultati delle partite giocate oggi per il sesto turno:

Girone A

Piacenza-Olbia 1-1 (89° Corradi; 39° Altare)

Albinoleffe-Renate 1-0 (55° Giorgione)

Alessandria-Grosseto 0-1 (90° Moscati)

Livorno-Novara 2-3 (4° Haoudi, 88° Canessa; 6° aut. Di Gennaro, 45° Cagnano, 90° Cisco)

Pontedera-Lecco 1-0 (43° rig. Risaliti)

Carrarese-Pistoiese 2-0 (80° Schirò, 90° Infantino)

Pro Sesto-Giana Erminio 1-0 (80° Di Munno)

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 (24° Comi)

Pro Patria-Lucchese domani ore 15:00

Como-Pergolettese ore 17:30

Classifica

Pro Vercelli 13

Renate 12

Carrarese 12

Pontedera 12

Novara 12

Grosseto 12

Lecco 11

Como 9

Pergolettese 8

Juventus Under 23 8 (due partite in meno)

Pro Sesto 7

Pro Patria 6

Pistoiese 6

Alessandria 5

Piacenza 5

Albinoleffe 5

Giana Erminio 4

Livorno 3

Olbia 3

Lucchese 3

Girone B

Sudtirol-Carpi 3-0 (8° Tait, 31° Rover, 85° Magnaghi)

Mantova-Matelica 5-2 (13°, 52°, 57° Ganz, 62° Di Molfetta, 90° Cheddira; 49° Volpicelli, 76° Calcagni)

Arezzo-Padova 0-5 (8° Della Latta; 14° Nicastro, 36°, 77° Ronaldo, 59° Buglio)

Legnago-Perugia 0-2 (15° Melchiorri, 75° Bianchimano)

Vis Pesaro-Triestina 0-1 (45° Litteri)

Modena-Feralpisalò 0-0

Cesena-AJ Fano 3-0 (5° Ciofi, 18°,28° Bortolussi)

Fermana-Gubbio 2-1 (22°, 60° rig. Neglia, 4° rig. Sainz Maza)

Imolese-Sambenedettese 1-1 (21° Polidori, 15° Maxi Lopez)

Ravenna-Virtus Verona 2-0 (25° Caidi, 38° Mokulu)

Classifica

Südtirol 14

Triestina 12

Padova 11

Imolese 11

Sambenedettese 11

Carpi 10

Cesena 10

FeralpiSalò 10

Matelica 10

Modena 10

Perugia 10

Legnago 9

Mantova 9

Virtus Verona 7

Ravenna 6

Vis Pesaro 5

Fermana 4

Fano 3

Gubbio 2

Arezzo 1

Girone C

Paganese-Virtus Francavilla 0-0

Casertana-Catanzaro 0-0

Palermo-Turris Rinviata

Potenza-Teramo 1-1 (33° Cianci; 67° Pinzauti)

Viterbese-Bisceglie 1-1 (16° Rossi; 90° Sartore)

Catania-Ternana 1-3 (81° Maldonado; 42° Partipilo, 59° Raicevic, 67° Defendi)

Monopoli-Bari 0-0

Foggia-Avellino domani 20:45

Juve Stabia-Cavesa 20:45

Classifica

Ternana 12

Teramo 11

Bari 11

Turris 10

Vibonese 8

Catanzaro 8

Avellino 7

Juve Stabia 7

Bisceglie 7

Catania 6

Potenza 5

Viterbese 5

Monopoli 5

Foggia 3

Casertana 3

Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese 1

Palermo 1 **

Trapani (escluso)

** 2 gare da recuperare