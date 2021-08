Serie C, risultati di Coppa Italia e tutte le gare del secondo turno

Tabellone completato dopo le 7 gare della domenica

Si sono disputate le altre sette gare della domenica del primo turno di Coppa Italia Serie C. Di seguito i risultati, in grassetto le squadre qualificate:

Pro Sesto- Juventus Under 23 2-2 (2-3 d.t.s.) 1' Grandi (P), 17' Marchesi (P), 33' Sersanti (J), 40' Cudrig (J), 107' rig. Miretti (J)

Imolese -Carrarese 2-1 6' Stanco (I), 70' Galligani (C, 86' aut. Marino (I)

Cesena-Pistoiese 3-1 6' Zecca (C, 36' Bortolussi (C, 68' Caturano (C, 76' Sabotic (P)