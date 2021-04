Serie C, scialbo Palermo al Barbera: contro la Vibonese è 0-0

Altro match deludente del Palermo che in casa non è riuscito a battere la Vibonese. Al Barbera match a reti bianche e per la squadra rosanero un punto che non consente di fare un passo in avanti in classifica. Il Palermo giù brutto nel primo tempo, si è ripetuto nella ripresa con gli uomini di Filippi mai pericolosi. Secondo tempo con più voglia della prima frazione di gioco, ma le occasioni vere sono arrivate solo nel finale, quando è stato un superlativo portiere calabrese Mengoni a negare la vittoria al Palermo rispondendo a Santana. La Vibonese non ha rubato nulla uscendo dal Barbera con un punto importante per la salvezza mentre ai rosanero resta l’ennesimo rimpianto di questa anonima stagione.