Serie C, seconda giornata spalmata in due giorni. Match clou Messina-Palermo

Serie C che propone oggi un programma ricco di partite interessanti

Si giocheranno oggi le partite della seconda giornata di C, con una due gironi in campo anche se il calendario propone il derby Modena-Reggiana lunedì sera su RaiSport. Il match più atteso è il derby Messina-Palermo che si giocherà sul campo neutro di Vibo Valentia, indicato dai peloritani come impianto di riserva all’atto dell’iscrizione in Lega Pro. Un derby che torna dopo quindici anni tra i professionisti. L’ultimo precedente con i giallorossi in casa risale al 4 marzo 2007, quando una doppietta di Riganò valse il 2-0 che comunque non bastò a fine anno per evitare la retrocessione in serie B. Ci sarà anche il pubblico a Vibo per una partita che promette scintille visto che la squadra ambiziosa di Sullo si troverà davanti un Palermo che punta alla promozione.