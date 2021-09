Serie C, Seregno perde e società punisce squadra: allenamento alle 7 del mattino

La decisione dei vertici societari

Non è andata giù alla società la sconfitta del Seregno contro il Renate nell'ultimo turno di campionato e così, ecco una particolare punizione. Il club ha deciso che dopo la caduta delle scorse ore nel match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie C, Girone A, i giocatori avrebbero pagato le conseguenze del k.o. sul campo con un allenamento mattutino decisamente in orario non comodo.