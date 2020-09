Serie C, si chiude con la vittoria della Juventus U23 sulla Pro Sesto la prima giornata

Il cammino della Juventus Under 23 nella stagione 2020/21 comincia con una vittoria. I ragazzi di Mister Zauli, dopo lo svantaggio iniziale – ospiti avanti al 20′ con De Respinis – rimontano la Pro Sesto. Le firme sono di Alessandro Di Pardo e Felix Correia , per un successo meritato e che lascia al tecnico bianconero tanti spunti positivi.

LA PARTITA

La Juve vuole cominciare la sua stagione nel migliore dei modi e le prime giocate mostrano una squadra con le idee molto chiare. La prima occasione arriva dopo tre minuti, costruita sull’asse Felix Correia (per lui esordio in bianconero), Rafia. Il secondo lancia il primo, che mette in mezzo un pallone pericoloso, allontanato dalla difesa ospite. Un minuto dopo Alcibiade svetta su corner e incorna bene, non trovando lo specchio della porta. Sono i bianconeri a fare la partita, ma al 20′ arriva, a sorpresa, il vantaggio della Pro Sesto. Indecisione di Israel, De Respinis ne approfitta e sigla l’1-0.

La rete non scalfisce le certezze dei ragazzi di Zauli, che proseguono sugli stessi binari dell’avvio. Al 26′ Marques si costruisce lo spazio per il tiro e con il mancino, dal limite dell’area, colpisce il palo, poi, al 37′, raccoglie il suggerimento di Felix Correia e, dopo il palleggio, calcia in porta trovando il blocco di Livieri. Il portoghese, sempre nel vivo del gioco, si mette in proprio al 39′ con una bella conclusione da posizione defilata su cui è bravissimo Livieri. Prima dell’intervallo è Ranocchia a provarci, ma il suo tiro si spegne a lato.

Quanto di buono costruito nella prima frazione, nonostante il risultato, permette ai bianconeri di uscire dagli spogliatoi con fiducia, consapevoli delle proprie qualità, che emergono al 54′. Felix Correia avvia l’azione, scambia nello stretto al limite dell’area con Marques e premia l’inserimento di Di Pardo sul secondo palo: appoggio in porta di quest’ultimo e 1-1. Trovato il pari, parte la caccia al vantaggio, che arriva dodici minuti dopo. Lo dipinge Felix Correia, con una splendida conclusione a giro con il destro che non lascia scampo a Livieri. È un gol bello quanto meritato.