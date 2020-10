Serie C, si riparla di un possibile sciopero ma per un solo girone

Le nuove regole sul minutaggio riportano armonia in due raggruppamenti di Serie C su tre. Nel girone A, in particolare, alcuni club alzano la voce fino a pensare allo sciopero. Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ne ha parlato a TuttoC: “A questi ultimi risponderei come ho risposto ai calciatori: saremmo fuori dalla realtà. Per il resto, è evidente che una discussione ci sia stata. Il punto è legato ai criteri: al sud lamentano la presenza di meno giovani, anche per una maggiore competitività. Al nord chiedevano un criterio diverso. Io non mi nascondo: alcune società non sono contente. Ma anche per questo sono orgoglioso: in altre leghe sarebbe finita a sediate, credo”.