Serie C, Sky acquisisce i diritti tv e trasmetterà 8 partite

Sky ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti tv

Si arricchisce l'offerta per gli appassionati di calcio che seguono la prossima stagione di Serie C che scatterà nel fine settimana. Oltre allo streaming su Eleven Sports e la Rai, sul canale Rai Sport, che trasmetterà settimanalmente due match del campionato di Lega Pro, ecco l'annuncio di Sky Sport che ha comunicato che ben 8 partite saranno trasmesse per ogni turno del torneo di terza divisione. Il campionato di Serie C 2021-2022 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022.