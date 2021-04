Serie C, sorpasso Catanzaro il colpo della 36^ giornata. Risultati e classifica

I calabresi adesso sono terzi in classifica

Si sono disputate le gare della 36^ giornata del girone C di Serie C cominciate alle ore 12:30. Il Catanzaro batte 2-0 il Catania e scavalca il Bari (2-2 col Palermo) e si porta al terzo posto in classifica. Tre punti pesanti anche per la Juve Stabia che espugna il Pinto e aggancia gli etnei al quinto posto.