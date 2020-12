Serie C, sorridono Ternana e Bari bene il Foggia. Risultati e classifica

Non cambia nulla al vertice del campionato di Serie C Girone C dopo le partite della 14ª giornata. Vincono Ternana e Bari con gli umbri che hanno risposto ai pugliesi con un netto successo sul Bisceglie. Nelle altre partite fa rumore il nuovo ko esterno del Palermo sconfitto a Foggia. Muove la classifica il fanalino di coda Cavese che strappa un punto d’oro al Catania che ha chiuso in 9 uomini. La Vibonese strappa un pari a Teramo mentre il Catanzaro ne fa tre alla Turris.

Questi i risultati

SABATO 5 DICEMBRE

Paganese-Bari 0-1

DOMENICA 6 DICEMBRE

Foggia-Palermo 2-0

Catania-Cavese 1-1

Potenza-Viterbese 2-3

Teramo-Vibonese 2-2

Ternana-Bisceglie 3-0

ore 17:30

Catanzaro-Turris 3-1

Virtus Francavilla-Avellino 1-0

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Casertana-Monopoli

CLASSIFICA

TERNANA 36

BARI 29

TERAMO 25

CATANZARO 22

FOGGIA 21

TURRIS 20

CATANIA 20

JUVE STABIA 18

AVELLINO 18

VIBONESE 17

PALERMO 16

MONOPOLI 13

VIRTUS FRANCAVILLA 13

PAGANESE 12

VITERBESE 11

POTENZA 10

BISCEGLIE 10

CASERTANA 9

CAVESE 6

TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI

Cianci (Potenza) 10 reti

Partipilo (Ternana) 9 reti

Falletti (Ternana) 7 reti

Antenucci (Bari) 6 reti

Curcio (Foggia) 6 reti

Plescia (Vibonese) 6 reti

Ilari (Teramo) 5 reti

Vantaggiato (Ternana) 5 reti

Carlini (Catanzaro) 4 reti

Diop (Paganese) 4 reti

Maniero (Avellino) 4 reti

Montalto (Bari) 4 reti

Pandolfi (Turris) 4 reti

Pecorino (Catania) 4 reti

Rocca (Foggia) 4 reti

Romero (Juve Stabia) 4 reti

Saraniti (Palermo) 4 reti

Tounkara (Viterbese) 4 reti

RECUPERI (3ª giornata)

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE

ore 15:00

Avellino-Bisceglie

PROSSIMO TURNO (15ª GIORNATA)

SABATO 12 DICEMBRE

ore 20:45

Juve Stabia-Potenza

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 15:00

Cavese-Virtus Francavilla

Palermo-Casertana

Viterbese-Catania

ore 17:30

Avellino-Ternana

Bari-Vibonese

Bisceglie-Catanzaro

Monopoli-Foggia

Turris-Teramo