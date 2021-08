Serie C, sponsor tecnici: nel Girone C vince Givova ma tante le novità

Ci sono diversi sponsor tecnici unici nel Girone C di Serie C

L'inizio di stagione coincide sempre con la presentazione delle nuove maglie. Ci sono tante novità nel Girone C di Serie C con tanti sponsor tecnici nuovi e una società di abbigliamento che veste più club: è la Givova. Un mercato che nel Girone C, secondo le analisi degli esperti di settore, vale circa 100 mila euro.