Serie C, stabilite date playoff e play out

Decise le date dalla Lega Pro

La Lega Pro ha annunciato le date delle partite di playoff e play out. Domenica 1 maggio inizieranno i playoff di Serie C con il primo turno in gara unica, si concluderanno il 12 giugno, quasi un mese e mezzo dopo, con il ritorno della finale. In caso di partenza dal playoff del girone serviranno dieci partite per eventualmente arrivare in Serie B. Diversa la struttura del play out, che vedrà una gara di andata e una di ritorno, sempre che non ci sia forbice troppo ampia per le pretendenti.