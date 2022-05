Serie C, tanti club a rischio iscrizione. La situazione a -22 giorni dalla scadenza

L'iscrizione al prossimo campionato si avvicina ma diversi club rischiano di non presentare la domanda

Mancano appena 22 giorni alla scadenza ultima per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato 22/23. Se in Serie A non ci saranno colpi di scena, in B resta grave la situazione della Reggina mentre sono anche in ansia i tifosi del Benevento dopo la decisione del presidente Vigorito di dimettersi e rimettere il club nelle mani del sindaco Mastella. La situazione più grave si registra in C con ben 8 club che potrebbero non iscriversi al campionato 2022/23. Monterosi Tuscia, Potenza Teramo, Siena, Pro Patria e Imolese sembrano in difficoltà. La Triestina dopo la scomparsa del presidente Biasin è alla ricerca di un nuovo proprietario e lo stesso sta facendo il Messina con Sciotto che non vuole continuare. La Serie C la reggono i mecenati e senza l’intervento di imprenditori che tengono in vita piccole realtà, la prossima estate sarà l’ennesima ecatombe di società piccole e media che scompariranno.