Serie C, tanti pareggi nel Girone C. Vincono Catanzaro e Avellino

Il Foggia rischia di finire fuori dai playoff dopo il pareggio di oggi

Il campionato di Serie C Girone C si avvia verso la fine della regular season e oggi sono arrivati altri verdetti al termine delle gare della 37a giornata. Per il secondo posto grande volata tra Catanzaro e Avellino. Il Foggia rischia grosso dopo aver perso i punti col Catania escluso.