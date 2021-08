Serie C, Tar del Lazio conferma esclusione della Sambenedettese

Dopo il Chievo anche il ricorso del club marchigiano è stato bocciato dal Tar

Dopo il Chievo anche per la Sambenedettese c'è il parere negativo del Tar del Lazio che ha confermato il provvedimento con il quale il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha escluso il club rossoblu' dalla concessione della Licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di Serie C per l'anno 2021/2022. Come riporta l'Ansa, il presidente della prima sezione ter del Tribunale amministrativo, premettendo che la società ricorrente è stata esclusa "a motivo della rilevata inadempienza di un debito contributivo relativo alle mensilità settembre 2020-febbraio 2021", ha ritenuto che "nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio, non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni".