Serie C, tasse e contributi slittano a giugno: in caso di mancato adempimento prevista penalizzazione

L’emergenza coronavirus rischia di mettere in ginocchio parte del calcio professionistico. In modo particolare le leghe inferiori come la serie cadetta e la Lega Pro. Ecco perché, in attesa degli emendamenti che ricomprenderanno la richiesta di cassa integrazione e altre misure di sostegno, la FIGC ha stabilito un primo aiuto per i club di Serie B e Serie C.

Ufficiale, per quanto riguarda la Lega Pro, lo spostamento dal 16 aprile al 30 giugno della scadenza per il versamento di ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera relativi agli stipendi di gennaio e febbraio. Ai club che lo richiederanno, sarà consentito anche l’accesso ad una rateizzazione in cinque pagamenti mensili di uguale importo, a partire dal mese di giugno. In caso di mancato adempimento, però, è prevista una penalizzazione che sarà pari a -2 punti in classifica da scontare nella prossima stagione 2020-2021.

Questo, parte del documento ufficiale: “Il termine del 16 aprile 2020, oggi fissato per le società di Serie C, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. C),par. V delle NOIF, in relazione agli emolumenti del quarto bimestre (1 gennaio e 29 febbraio 2020) ed a quelli precedenti, è posposto al 30 giugno 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo, decorrenti dal mese di giugno 2020. In deroga all’art. 33, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il mancato adempimento di cui alle precedenti lett. a) e b), anche con riferimento alle singole rate, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021”.

