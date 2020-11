Serie C, Ternana che rimonta: 3-2 alla Vibonese e Lucarelli esulta: “Hanno tirato fuori le palle”

Ancora un successo della Ternana che è passata sul terreno della Vibonese nell’anticipo della 13.ma giornata di Serie C Girone C. Successo in rimonta con due gol di Vantaggiato a 8′ dalla fine e poi in pieno recupero per il sorpasso ai calabresi. Umbri che allungano ancora sul Bari che adesso è a -10 ma con due gare in meno. Il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli a fine gara ha commentato il 3-2 esterno: “Oggi i complimenti vanno a tutti i ragazzi, hanno fatto cose incredibili nella partita che auspicavo. Hanno fatto una cosa incredibile per come l’hanno ripresa e vinta -riporta il sito ternananews.it-. Come ho detto ieri, vi accorgerete presto della forza di questo gruppo anche in caso di assenze importanti come quella di Cesar. Tante volte esaltate i singoli, ma questa è la vittoria di gruppo, degli invisibili, che non emergono mai e che invece sono la spina dorsale della squadra. Oggi ci tenevo particolarmente, affrontavamo una squadra giovane e cazzuta, con il vento che ha condizionato ogni fraseggio. C’era da tirare fuori le palle e i ragazzi l’hanno fatto. L’avversario era rognoso e io non avevo mai visto su questo campo. E’ un campo che c’è sempre vento, tante situazioni particolari e se non hai carattere e lucidità del guerriero fai fatica. Avevo detto di voler vedere la squadra in una vera partita del girone C. Oggi ho visto questo tipo di partità, abbiamo trovato cose diverse per metterci allo stesso piano della Vibonese e ribaltare una partita che in pochi speravano di poterla vincere una volta preso il secondo gol”.

Cosa non le è piaciuto di questa prestazione: “Reparti troppo lunghe, si verticalizzava male. Potevamo girare più la palla, soprattutto nel primo tempo. Eravamo frenetici nel cercare la profondità. Non trovavamo i tempi giusti, poi nell’ultimo quarto d’ora per fortuna hanno capito che dovevamo giocare palla a terra. Quando l’abbiamo fatto, riuscendo a restare più stretti tra i reparti, non solo l’abbiamo ribaltata, ma abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma abbiamo trovato un grande portiere davanti. Risposte tecniche da questa partita non ne ho, ma mi interessava l’aspetto caratteriale, lo spessore della capolista che ha deciso di sporcarsi le mani, andare a grattare nella melma per portare a casa il risultato. Abbiamo trovato la maniera di andare a vincerla”.

Hai esultato in modo evidente: “Nell’ultimo quarto d’ora la squadra ha messo molto carattere, ha rispecchiato quello che sono. Io non avevo qualità come loro, facevo della mia arma il carattere e il non mollare mai”