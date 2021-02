Serie C, tutte le partite in diretta tv in chiaro e a pagamento

In Serie C sarà un week end ricco di gol e partite importanti. Tra sabato 13 e domenica 14 febbraio, saranno 15 i match della 24^giornata di Campionato trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Il Modena in chiaro sulla Rai.

Sabato 13 febbraio ore 12.30 – Albinoleffe-Juventus U23 (Sky Sport 252, telecronaca Davide Polizzi)

ore 12.30 – Foggia-Casertana (Sky Sport 253, telecronaca Rosario Triolo)

ore 12.30 – Catania-Virtus Francavilla (Sky Sport 254, telecronaca Luca Boschetto)

ore 15.00 – Pro Vercelli-Grosseto (Sky Sport 252, telecronaca Antonio Nucera)

ore 15.00 – Viterbese-Cavese (Sky Sport 253 – telecronaca Paolo Redi)

ore 15.00 – Alessandria-Giana Erminio (Sky Sport 254 – telecronaca Marco Frisoli)

ore 17.30 – Fermana-Perugia (Sky Sport 252, telecronaca Dario Massara)

ore 17.30 – Juve Stabia-Avellino (Sky Sport 253, telecronaca Gianluca Di Marzio) Domenica 14 febbraio ore 12.30 – Como-Lucchese (Sky Sport 252, telecronaca Luca Mastrorilli)

ore 12.30 – Ravenna-Triestina (Sky Sport 253, telecronaca Alessandro Sugoni)

ore 15.00 – Carrarese-Lecco (Sky Sport 252, telecronaca Dario Massara)

ore 15.00 – Sudtirol-Feralpisalò (Sky Sport 253, telecronaca Luca Boschetto)

ore 15.00 – Pro Patria-Renate (Sky Sport 254, telecronaca Geri De Rosa)

ore 17.30 – Mantova-Sambenedettese (Sky Sport 252, telecronaca Davide Polizzi)

ore 17.30 – Casertana-Teramo (Sky Sport 253, telecronaca Lucio Rizzica)