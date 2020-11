Serie C, tutti i risultati delle partite di oggi

Si sono disputate oggi le partite della decima giornata di Serie C. Nel Girone A il Lecco torna alla vittoria piegando il Novara per 1-0, successo che vale il primato. Spicca la vittoria netta del Perugia nel big match del Girone B con il Padova. Bene nel Girone C il Bari passato largamente a Potenza.

Questi i risultati e i marcatori:

GIRONE A

Olbia-Pergolettese 1-4 (2′ Duca 24′ Morello 34′ Scardina, 61′ [rig.] Ragatzu, 90′ Longo)

Albinoleffe – Alessandria 2-0 (12′ e 79′ [rig.] Cori)

Carrarese – Renate 0-2 (31′ Giovinco, 59′ Galuppini)

Piacenza – Pro Patria 0-3 (55′ Latte Lath 89′ Bertoni 93′ Ferri)

Pro Vercelli – Pistoiese 1-0 (74′ [rig.] Rolando)

Livorno – Giana Erminio 3-0 (39’, 60’ Haoudi, 85’ Murillo)

Lecco – Novara 1-0 (75’ Mangni)

Rinviate:

Pontedera – Lucchese

Pro Sesto – Como

Juventus U23 – Grosseto

GIRONE B

Legnago – Matelica 1-2 (40′ Morselli, 49′ Bordo, 67′ Pizzutelli)

Modena – Carpi 1-2 (5′ [rig.] Tulissi, 83′ Carletti, 85′ [aut.] Bellini)

Triestina – Imolese 1-0 (20’ Petrella)

Ravenna – Gubbio 1-2 (29’ Oukhadda, 64’ Perri, 77’ Miguel Angel)

Vis Pesaro – Cesena 0-2 (73’, 85’ Bortolussi)

Perugia – Padova 3-0 (56’ Sgarbi, 69’, 86’ Bianchimano)

Sudtirol – Mantova 2-1 (42’ Rover, 51’ Magnaghi, 90’ Guccione)

Fermana – Fano 0-0

VirtusVecomp Verona – Feralpisalò 3-0 (2’ Pittarello, 15’ Manfrin, 89’ Marcandella)

Rinviate:

Arezzo – Sambenedettese

GIRONE C

Foggia – Turris 2-2 (18′ Longo, 45′ e 68′ [rig.] Curcio, 54′ Pandolfi)

Monopoli – Viterbese 1-1 (62′ Arena, 76′ Tounkara)

Ternana – Virtus Francavilla 1-0 (64′ Salzano)

Catanzaro – Teramo 1-0 (72’ Carlini)

Paganese – Avellino 1-1 (43’ Diop, 70’ Aloi)

Potenza – Bari 1-4 (43’, 49’ Marras, 54’ Ciofani, 62’ [rig.] Cianci, 72’ Simeri)

Giovedì 12 novembre ore 15:00:

Juve Stabia – Palermo

Rinviate:

Casertana – Vibonese

Catania – Bisceglie

Riposa: Cavese