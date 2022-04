Serie C, un match del Girone C fa segnare record di spettatori

Nel Girone C ci sono squadre blasonate

La Serie C come numero di spettatori vale anche categorie superiori. Il record in questa stagione è stato toccato al San Nicola: 22.376 spettatori (21.946 paganti, 430 abbonati, 373 tifosi ospiti). Questi i numeri sugli spalti per Bari-Avellino, partita valida per la 36^ giornata del girone C di Serie C. Si tratta della seconda partita più vista del campionato in stagione alle spalle di Bari-Fidelis Andria 0-0 del 27 marzo 2022 (24.332 spettatori). A completare il podio è Bari-Foggia 1-1 del 20 ottobre 2021, con 20.431 tifosi sugli spalti.