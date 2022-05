Serie C, un Pasquato da applausi ribalta la Giana e il Trento vince 3-2

Fa tutto il numero 11 del Trento: assist, gol e tantissima qualità. D'Anna azzecca i cambi

Lui, da solo, ha messo a segno un gol strepitoso in contropiede e fornito un assist perfetto dopo un controllo di palla da Champions League. Il Trento sul terreno della Giana, nel match di andata dello spareggio playout di Serie C ha vinto 3-2 ma allo stadio di Gorgonzola, Christian Pasquato è stato devastante e con la sua qualità immensa per questa categoria ha steso gli avversari come birilli. L'ex Juventus con una prestazione da applausi è stato determinante per la vittoria della squadra gialloblu' di mister D'Anna che in più di una circostanza si è complicata la vita commettendo errori grossolani. Il Giana ha ringraziato e si è portata in vantaggio nel primo tempo con Perico che di testa tutto solo ha battuto Marchegiani dopo una dormita della difesa ospite. Trento che si è allungato e forse la frenesia di recuperare il risultato ha fatto sbagliare diversi passaggi anche facili ai centrocampisti che hanno difettato in fase di costruzione. Il Giana ha chiuso il primo tempo in vantaggio.