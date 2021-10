Serie C, V. Francavilla travolge il Bari. Primo ko Catanzaro. Risultati e marcatori

Le prime due della classifica del Girone C battute clamorosamente

Nel pomeriggio si sono giocate molte partite dell'undicesima giornata di andata di Serie C. Sorpresa nel Girone C per la sconfitta pesante del Bari sul terreno della Virtus Francavilla per 3-0. Primo ko del Catanzaro in campionato. Calabresi puniti dal Monopoli.