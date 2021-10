Serie C, vola il Bari, perde il Palermo vince il Messina con Capuano in panchina

Rullo compressore la squadra pugliese anche nella nona giornata

La nona giornata in Serie C Girone C fa registrare il sorprendente crollo del Palermo caduto nettamente a Torre del Greco. Si riscatta il Messina che con Capuano in panchina torna alla vittoria sul terreno del Potenza. Il Bari fa un campionato a se e anche oggi ha vinto passando a Campobasso.