Sicula Leonzio-Potenza, l’iniziativa: 0,50 centesimi in Curva e nel settore ospiti

Una bella iniziativa in Sicula Leonzio-Potenza per favorire il riempimento dello stadio per il match di Serie C di domenica 9 febbraio. La squadra di casa, infatti, ha dato vita all’iniziativa 50 Special e… corri allo Stadio.

Di cosa si tratta? Prezzi mai visti per il settore ospiti e per la Curva. Infatti, i sostenitori del Potenza potranno accedere alla stadio a soli 0,50 centesimi più il prezzo della prevendita di 1,50. Una cifra simbolica che fa parte del progetto 50 Special per favorire l’accesso di numerosi tifosi per la gara. Anche negli altri settori, come mostrato dal sito ufficiale della Sicula Leonzio, i prezzi saranno alla portata di tutti. In Curva Cresimanni, stesso prezzo del settore ospiti. Anche in Tribuna e nella zona Vip il costo non sarà superiore ai 3,50 euro e 10 euro a cui si deve aggiungere la prevendita. Inoltre, tutti i bambini appartenenti alle scuole del territorio lentinese potranno richiedere il tagliando gratuitamente. Una bella iniziativa per avere lo stadio tutto esaurito…