Silvio Baldini: “Il Palermo è pronto per andare in Serie B”

Si ripartirà dalla vittoria a Chiavari dei rosanero

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha presentato in conferenza stampa la partita playoff di ritorno contro l'Entella. All'andata a Chiavari finì 2-1 per i rosanero che adesso in uno stadio Barbera stacolmo avranno la possibilità di qualificarsi alle semifinali e provare a conquistare il posto che è ancora disponibile per la B. "Sia Triestina che Entella sono avversari di livello, dobbiamo essere bravi a lottare e stringere i denti, ma speriamo domani sera di soffrire meno dell’ultima volta. Dobbiamo pensare di aver perso a Chiavari e partire da quello. Dobbiamo essere sereni, ma anche feroci. Abbiamo voglia di vincere, di dare soddisfazione ai tifosi: Il Palermo è pronto per andare in Serie B".