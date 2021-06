Sofferenza Alessandria contro l’Albinoleffe ma Stanco al 110′ porta i grigi in finale

Al Moccagatta una sfida interminabile e con tanta tensione in campo

Doveva essere facile il compito dell'Alessandria contro l'Albinoleffe dopo il colpo esterno per 2-1 nel match di andata della semifinale playoff e invece si è complicato tutto. Sfida decisa ai supplementari e in finale va la squadra di mister Longo che ha pareggiato 2-2 al 110' con l'attaccante Stanco. Al Moccagatta Gabbianelli al 28', ha portato in vantaggio i bergamaschi poi il pareggio di Arrighini al 54' e il 2-1 dell'Albinoleffe di Gelli al 70'. Poi la svolta nei trenta minuti di recupero. Match intenso sin dalle prime battute dove si è visto calcio più che calci. Gli ospiti determinati e non a caso hanno sbancato nei turni precedenti Modena e Catanzaro mostrando anche stasera qualità nello sviluppo della manovra e lucidità in attacco. L'Alessandria forte del 2-1 dell'andata ha giocato non con la stessa carica agonistica. Battaglia durissima in campo che ha sfiancato le due squadre arrivate stanche nel finale di gara. Giocatori con i crampi anche nei supplementari. Decisivo il gol al 110' di Francesco Stanco che ha fissato il risultato sul 2-2. Esce a testa alta l'Albinoleffe che ha fatto un lungo percorso. In finale sarà dunque Padova-Alessandria domenica prima sfida all'Euganeo.